Стали известны детали тайной встречи Украины с союзниками в декабре Bloomberg: тайная встреча Украины с союзниками в декабре не увенчалась успехом

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Советники по национальной безопасности Украины, ее союзники по G7 и некоторые страны Глобального Юга провели тайную встречу 16 декабря в Саудовской Аравии, сообщает Bloomberg. По данным издания, Киев намеревался получить поддержку в пользу своих условий по мирным переговорам с Россией, но не достиг серьезного прогресса.

На недавней встрече в Эр-Рияде не было достигнуто серьезного прогресса <...>. Украина и ее союзники из G7 продолжили отвергать призывы стран Глобального Юга о прямом взаимодействии с Россией, — пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Издание утверждает, что организация встречи была направлена в том числе на то, чтобы некоторым странам было «более комфортно» принимать решение об участии. Однако Китай, ОАЭ и Бразилия все равно не посетили мероприятие. При этом известно, что на встрече присутствовали представители Индии, Турции и Саудовской Аравии.

Bloomberg утверждает, что целью сбора стало обсуждение так называемой «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского и принципов возможного взаимодействия Киева и Москвы в будущем.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что представители западных держав и стран Глобального Юга провели тайную встречу по обсуждению «формулы мира» Зеленского. На мероприятии присутствовали и ближайшие союзники России. Лавров подчеркнул, что они не давали никаких обещаний хранить тайны от Москвы.