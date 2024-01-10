Захарова назвала тайную встречу по Украине пиаром режима Зеленского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тайная встреча Украины с представителями стран Запада и Глобального Юга по так называемой «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского является пиаром действующей в стране власти, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она навала эту встречу уже давно выработанной концепцией.

Концепция привлечения политического внимания к ситуации, я не скажу вокруг Украины, потому что эта ситуация действительно требует политического внимания, а именно к режиму Зеленского. <...> Это пиар режима Зеленского, — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что шумиха вокруг Зеленского создается для того, чтобы поддерживать «иллюзию политической активности». Кроме того, это уводит внимание мировой аудитории от реальных процессов по возможному урегулированию ситуации на Украине, добавила она.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что тайная встреча Украины с союзниками по G7 и некоторыми странами Глобального Юга в декабре не увенчалась успехом. В материале отметили, что Киев намеревался заручиться поддержкой своих условий по мирным переговорам с Россией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее рассказал о проведении тайной встречи по Украине, в ходе которой обсуждалась «формула мира» Зеленского. На мероприятии присутствовали в том числе ближайшие союзники Москвы, которые, как отметил дипломат, не давали никаких обещаний хранить тайны от России.