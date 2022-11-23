В Кремле раскрыли детали поиска виноватых в казни российских военных Песков заявил, что не было специальных поручений для поиска виноватых в расстреле российских военных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что специальных поручений для поиска виноватых в расстреле российских военнопленных не было, передает «Интерфакс». По его словам, органы, ответственные за их поиск, «сами все понимают».

Здесь не нужны никакие поручения, все наши компетентные органы прекрасно осознают необходимость поиска виновных в этом преступлении и предания их суду, — сказал Песков.

Ранее в Telegram-каналах стали распространять видео, на одном из которых, как утверждалось, украинские солдаты кладут на землю сдавшихся в плен российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле.

После этого МИД РФ потребовал от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных бойцами ВСУ, а также провести тщательное расследование по факту произошедшего. Представитель ведомства Мария Захарова назвала видеокадры вероятного расстрела пленных доказательством преступлений «украинских неонацистов». Она обвинила Украину в нарушении международного права, в том числе Женевской конвенции, и других нарушениях международных документов о правах человека.

В Минобороны России заявили, что убийство российских военнопленных является намеренным и его не удастся представить «трагическим исключением». Кроме того, согласно заявлению МО, инцидент подтверждает «живодерскую сущность нынешнего киевского режима» и его сторонников.

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев изучит видеозапись. По ее мнению, украинская сторона «абсолютно не заинтересована в чьей-либо казни». Вице-премьер добавила, что бойцы ВСУ получили прямой приказ брать как можно больше военнопленных, чтобы их можно было обменять на украинских солдат.