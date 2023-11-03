Российские граждане могут свободно покидать Родину и возвращаться в нее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приезд в страну певицы Аллы Пугачевой. Представитель Кремля добавил, что родство с иноагентом не должно становиться «именем нарицательным».

Родственники иноагентов, во-первых, именем нарицательным не являются и не должны являться. Российские граждане выезжают в другие страны, возвращаются обратно в Россию, потом выезжают опять. Это постоянный процесс. <…> Естественно, любой российский гражданин <…> всегда свободно возвращается на свою Родину, - сказал Песков.