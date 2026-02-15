Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 09:39

Песков заявил о популярности Путина среди россиян всех возрастов

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин популярен среди россиян всех возрастов, заявил представитель Кремля Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, продажа разнообразных товаров с изображением российского лидера только подтверждает эту тенденцию.

Он популярен, можно по-русски сказать, от мала до велика. Во всех возрастах Путин популярен в нашей стране, и он пользуется доверием граждан самого разного возраста. <…> И это вот (товары с изображением Путина. — NEWS.ru) одно из выражений этой любви к нему, — отметил Песков.

Ранее опрос ФОМ показал, что не менее 78% россиян доверяют президенту России. При этом 80% респондентов одобряют деятельность главы государства. Также, согласно опросу, 52% россиян положительно оценивают работу правительства. Кроме того, 56% заявили, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин работает хорошо. Среди политических партий наибольшей поддержкой пользуется «Единая Россия» (40%), следом идут КПРФ (10%) и ЛДПР (8%). Опрос проводили с 6 по 8 февраля среди 1,5 тыс. россиян.

