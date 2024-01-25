В Кремле объяснили, о чем свидетельствуют крупнейшие учения НАТО Песков: учения НАТО свидетельствуют об антироссийской политике Запада

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Нынешние крупнейшие учения НАТО свидетельствуют о том, что политика Запада стала максимально антироссийской, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала. По его словам, линия на сдерживание России «никуда не уходила», а сейчас она находится на своем пике.

Линия на сдерживание нашей страны, давления на нее никуда не уходила. Она временами обостряется, временами уходит в пассив. Сейчас она находится, наверное, на пике. И подобные учения являются лучшим доказательством, свидетельством этого, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что поездка президента России Владимира Путина в Калининград не представляет собой «месседж странам НАТО» и проходит в рамках посещения регионов. Он добавил, что для обеспечения безопасности рабочей поездки российского президента делается все необходимое.

Страны НАТО начинают масштабные маневры Steadfast Defender с опорой на Балтику, в которых планируют задействовать почти 90 тысяч военнослужащих, 80 самолетов, 50 кораблей, более тысячи танков. Предполагалось, что полет президента пройдет над Балтикой, а борт № 1 будут сопровождать российские Су-35С. В море президентскую эскадрилью могут прикрывать корабли Балтфлота.