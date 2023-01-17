В Кремле не назвали дату послания Путина Федеральному собранию Песков пообещал своевременно объявить дату послания Путина Федеральному собранию

Фото: kremlin.ru

Кремль своевременно сообщит дату послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Мы сообщим вам, когда это произойдет, — ответил журналистам спикер Кремля.

В конце декабря Путин сообщил, что несостоявшееся в 2022 году послание Федеральному собранию пройдет в начале 2023-го. По его словам, из-за большой динамики событий трудно зафиксировать конкретную дату проведения мероприятия.

Ранее появилась информация о том, что Путин может провести встречу с главами думских фракций в начале февраля. Дата будет объявлена, предположительно, за неделю до начала встречи.

О необходимости такой встречи с главой государства говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он ссылался на коллег из других партий, которые тоже готовы встретиться с Путиным, чтобы обсудить итоги 2022 года. Последняя встреча президента с руководством Госдумы и главами фракций состоялась 7 июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Путин в середине января посетит Санкт-Петербург, где примет участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Впоследствии Песков уточнил, что глава государства приедет в Северную столицу 18 января.

«Ведомости» отмечали, что 18 января планируется зажжение факелов на Ростральных колоннах, церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, а также салют у стен Петропавловской крепости.