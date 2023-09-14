В Кремле назвали предателями пытающихся выйти из-под санкций бизнесменов Песков осудил попытки бизнесменов освободиться от санкций «за 12 сребреников»

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Дмитрий Песков

Российские предприниматели, которые готовы принять антироссийскую позицию и выйти из-под санкций за «12 сребреников», являются предателями, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он добавил, что с уважением относится к бизнесменам, которые отстаивают свои права в суде.

Что касается выхода из-под санкций, то мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции, которые пытаются за 12 сребреников вывести себя из-под санкций, — это предатели. Есть предприниматели, которые планомерно, методично отстаивают свои интересы в судебном порядке. Это право любого предпринимателя, и к нему мы относимся с уважением, — отметил Песков.

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож обратился к властям Евросоюза с просьбой о снятии санкций в начале августа. Адвокаты предпринимателя направили запрос в ЕС спустя несколько дней после того, как Волож выпустил заявление с осуждением специальной военной операции на Украине.

Президент России Владимир Путин назвал антивоенные осуждения таких бизнесменов, как Волож, не более чем попыткой защитить свои активы за рубежом. Путин назвал Воложа «одаренным» предпринимателем и пожелал ему здоровья.

Также стало известно, что Волож не будет исключен из санкций ЕС и останется в списке как минимум на следующие шесть месяцев. Компания «Яндекс», зарегистрированная в Нидерландах, после начала СВО оказалась под сильным давлением как в России, так и за рубежом.