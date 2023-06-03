В Госдуме «разрушили» надежды Зеленского на 50 «Патриотов» Депутат ГД Журавлев: Киев может надеяться максимум на 10–15 установок ЗРК Patriot

Фото: МО Украины

ЗРК Patriot

Украина может надеяться максимум на 10–15 установок ЗРК Patriot, а не на 50, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, дорогие ракетные комплексы Киев жертвует в угоду собственным политическим и даже политтехнологическим интересам, поэтому Вашингтону не выгодно отправлять такое вооружение.

Батарея Patriot стоит до $1 млрд. Даже для США это гигантские деньги, особенно, если ее уничтожить может один российский «Кинжал». С таким украинским отношением, когда дорогостоящую технику они жертвуют в угоду собственным политическим и даже политтехнологическим интересам, никаких установок не напасешься. Думаю, что Киев может надеяться максимум на 10–15 установок, а не на 50, — считает он.

Журавлев отметил, что акции производителя Patriot компании Raytheon на этом фоне упали на 10%. Поэтому, по его мнению, США невыгодно терять деньги и отправлять на Украину такое оружие.

Украина используется как выставочный полигон для американского оружия. Поставщики не предполагали, что оно будет выглядеть в дурном свете. Этот факт военно-промышленное лобби в США всерьез беспокоит. Когда те же Patriot — по меткому выражению нашего президента — могут «перещелкать», как орешки, отправлять их на Украину больше невыгодно, получается одна только антиреклама, — сказал депутат.

3 июня Зеленский заявил, что украинские войска нуждаются в 50 батареях зенитных ракетных комплексов Patriot. При этом он добавил, что Запад обещал Киеву всего пять батарей ЗРК Patriot, из которых поставлены пока только две.

В середине мая Минобороны России сообщило, что гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в Киеве были полностью уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot и многофункциональная РЛС.