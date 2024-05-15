В Госдуме раскрыли удивительную деталь визита Блинкена в Киев Депутат Журавлев: Блинкен сыграл в киевском баре траурный марш для Украины

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Энтони Блинкен

Удивительной деталью визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев является вера украинских властей в его обещания принять эту страну в НАТО, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий также назвал выступление политика в киевском баре «похоронным маршем».

Блинкен снова говорит лишь о том, что Украине предстоят сложные испытания, а в НАТО она попадет лишь тогда, когда захотят США. Удивительно, но украинцы почему-то опять поверили заокеанскому хозяину. Это похоже на муравьиные круги смерти, когда завороженные чем-то — допустим, словами того же Блинкена — насекомые тысячами двигаются по кругу, не в силах остановиться, пока не погибнут. А Блинкен им играет похоронный марш, — добавил Журавлев.

Накануне Блинкен во время своего визита в Киев заявил, что в США считают необходимым перевести поддержку Украины на устойчивый уровень. Он заявил, что у Вашингтона есть план, который позволит Киеву перестать «полагаться на других в обеспечении своей безопасности».

Также глава Госдепа выступил в киевском баре Barman Diktat. Он сыграл на гитаре и спел песню канадского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World. Перед этим американский госсекретарь в сопровождении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы побывал в местной пиццерии. В ответ на это американский сенатор Рик Скотт напомнил, что, пока Блинкен ездит на деньги налогоплательщиков на Украину, «мир находится в огне».