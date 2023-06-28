В Госдуме раскрыли, как изменили правила исчисления пособий по безработице Депутат ГД Бессараб: пособия по безработице не будут зависеть от периодов временной нетрудоспособности

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В России кабмин утвердил постановлением от 24 июня 2023 года новые правила исчисления пособий по безработице. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Парламентской газете», что теперь выплаты не будут зависеть от периодов временной нетрудоспособности, например, когда человек находился на больничном.

Изменения в правилах, которые представило правительство, предполагают, что периоды временной нетрудоспособности и другие, когда у гражданина по уважительной причине отсутствовал доход, не будут рассматриваться для исчисления среднего заработка, — пояснила парламентарий.

По словам депутата, средний заработок будет варьироваться, а в случае открытия больничного перед увольнением, расчетный период могут сдвинуть. Бессараб уточнила, что при постановке в центр занятости россияне будут лучше защищены, а при расчете пособия заработок будет зависеть от максимально трудоспособного периода. Это также поможет тем, кто находился в отпуске по беременности, родам, уходу за ребенком или служил в армии. При этом парламентарий напомнила, что зарплата должна начисляться официально.

Пособие по безработице положено тем, кто рассматривает варианты трудоустройства и состоит на учете в центре занятости. Как уточняет издание, инспектор принимает решение о признании безработным не позднее 11 дней с даты получения заявления. В случае, если сотрудник был уволен в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата, рассчитывать на выплаты по безработице он может после периода, за который получил выходное пособие или компенсацию.

Законодательство также предусматривает категории граждан, которым пособие по безработице не положено. К ним относятся лица младше 16 лет, пенсионеры, заключенные, работающие по трудовому договору за вознаграждение или по авторскому договору, ИП, нотариусы, адвокаты, самозанятые члены крестьянско-фермерских хозяйств, производственных кооперативов, артелей, срочники, участники коммерческих организаций, проходящие альтернативную службу, а также временно отсутствующие на рабочем месте в связи с отпуском или повышением квалификации.

Социальный фонд ранее сообщил о планах проводить индексацию пенсии по старости два раза в год. Также параллельно будет увеличиваться и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии.