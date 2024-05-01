В Госдуме придумали способ избавить Россию от треш-стримеров Депутат Говырин: Рунет нуждается в зачистке от треш-стримеров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Треш-стримеры должны быть наказаны по всей строгости закона, а Рунет нуждается в серьезной чистке, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с NEWS.ru. Таким образом он прокомментировал ситуацию с блогером Busya18plus, которой заинтересовались силовики. Депутат добавил, что при этом важно наказывать не только виновных, но и тех, кто взращивает подобных стримеров.

Заслуживает за такое поведение по всей строгости закона. Важно не только наказать виновных, кто взращивает таких блогеров, но и отбить желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими, различных унижений и оскорблений. Уверен, что в ходе организованных проверок будут найдены истоки таких ужасных стримеров и стримерш. Интернет надо «чистить» от фото и видео с жестокостью, насилием, оскорблениями, — заявил Говырин.

Депутат добавил, что треш-стримеры совершают на камеру ужасные поступки, что наносит вред не только психическому здоровью зрителей, но и образу всей страны. По его словам, оставаться в стороне и просто наблюдать за подобными аморальными проявлениями просто нельзя.

Ранее стримерша Busya18plus, после того как ею заинтересовались силовики, записала оправдательное видео. В нем она заявила, что все высказывания, оскорбляющие россиян, были сделаны с сарказмом.