02 ноября 2025 в 13:28

В Госдуме придумали, на что еще можно потратить материнский капитал

Депутат Буцкая: ГД обсуждает возможность оплачивать услуги нянь маткапиталом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы изучают возможность разрешить использовать материнский капитал для оплаты услуг нянь, рассказала ТАСС первый заместитель председателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она подчеркнула, что перед этим необходимо законодательно урегулировать деятельность помощников по уходу за детьми.

При правильном контроле обучения, сдачи экзаменов, благонадежности, «белом» оформлении следующим шагом, я думаю, может быть обсуждение оплаты няни средствами материнского капитала, — сказала Буцкая.

Парламентарий добавила, что в Госдуме ведется работа над законодательным закреплением института нянь. Она подчеркнула, что создаваемое правовое поле должно обеспечивать полную безопасность как для ребенка и его семьи, так и для самой няни в процессе ее работы.

Ранее Буцкая призвала региональные компании ежемесячно платить сотрудникам по пять тысяч рублей на каждого ребенка. В пример она привела Омскую область, где предложили платить эту сумму в месяц на каждого ребенка до того момента, пока старший не окончит вуз.

