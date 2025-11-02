В Госдуме придумали, на что еще можно потратить материнский капитал

Депутаты Госдумы изучают возможность разрешить использовать материнский капитал для оплаты услуг нянь, рассказала ТАСС первый заместитель председателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она подчеркнула, что перед этим необходимо законодательно урегулировать деятельность помощников по уходу за детьми.

При правильном контроле обучения, сдачи экзаменов, благонадежности, «белом» оформлении следующим шагом, я думаю, может быть обсуждение оплаты няни средствами материнского капитала, — сказала Буцкая.

Парламентарий добавила, что в Госдуме ведется работа над законодательным закреплением института нянь. Она подчеркнула, что создаваемое правовое поле должно обеспечивать полную безопасность как для ребенка и его семьи, так и для самой няни в процессе ее работы.

Ранее Буцкая призвала региональные компании ежемесячно платить сотрудникам по пять тысяч рублей на каждого ребенка. В пример она привела Омскую область, где предложили платить эту сумму в месяц на каждого ребенка до того момента, пока старший не окончит вуз.