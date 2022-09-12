В Госдуме предложили увеличить роль государства в сфере ГЧП Депутат Гаврилов призвал увеличить роль государства в сфере ГЧП

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Российским властям необходимо увеличить свое участие в ГЧП (государственно-частное партнерство), сообщил NEWS.ru председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, данный шаг поможет улучшить проведение политики импорта замещения и темпы строительства новых индустриальных центров, особенно в отрасли IT-технологий. Гаврилов уверен, что государство должно помочь частным инвесторам в сложившейся ситуации.

Считаем, что сегодня именно государство обязано «подставить плечо» частным партнерам путем повышения своей роли в ГЧП для обеспечения окупаемости проекта. Речь идет об обеспечении государством капитальных грантов, возмещения дополнительных расходов и компенсации недополученных доходов, например, в случае роста цен, — сказал депутат.

Он также отметил, что сегодня следует ограничить использование чисто рыночных механизмов регулирования и усилить участие государства. Говоря о направлениях доработки законодательства о публично-частном партнерстве, Сергей Гаврилов отметил, что «дальнейшая регламентация ряда положений на уровне федерального законодательства не является целесообразной».

Необходимо привлекать субъекты РФ при заключении муниципально-частного партнерства и крупные банки в качестве кредиторов при заключении сложных, например, инфраструктурных проектов. Это позволит грамотно оценить объемы инвестиций, а также обеспечить возвратность финансирования и уровень проработанности проектов ГЧП, — сообщил Гаврилов.

Депутат считает, что именно невысокое качество подготовки проектов и проработки документации, недостаточная квалификация сотрудников и низкий уровень организации управления в ходе реализации, являются одной из проблем отечественного рынка публично-частного партнерства.

Ранее правительство Подмосковья, национальный Центр ГЧП и ВЭБ.РФ подписали соглашение о внедрении в Московской области системы оценки качества инфраструктурных проектов IRIIS. Она должна в том числе привлечь в регион новых инвесторов.

Первыми Московская область представит для IRIIS такие проекты, как дублёр Егорьевского шоссе и автомобильная дорога МКАД — Дзержинский — Лыткарино.

Программа IRIIS учитывает цели устойчивого развития ООН и принципы качественных инфраструктурных инвестиций G20. Её разработали ВЭБ.РФ, Национальный центр ГЧП и международная компания АИКОМ при поддержке Министерства финансов.