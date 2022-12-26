«Пустая болтовня»: в ГД ответили на призывы исключить Россию из Совбеза ООН Депутат Новиков назвал пустой болтовней призывы исключить Россию из Совбеза ООН

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Исключение России из Совбеза ООН возможно только при исключении самой Организации Объединенных Наций из современного мира, заявил в разговоре с NEWS.ru член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так он прокомментировал соответствующие призывы, звучащие от украинской власти и представителей Запада, назвав их «пустой болтовней».

Исключение России из Совбеза ООН возможно только при исключении самой Организации Объединенных Наций из современного мира. Тут дело в том, что когда круг тем с антироссийскими выпадами исчерпывается, начинают сочиняться конструкции, которые ничего общего с действительностью не имеют. Одним словом, это пустая болтовня, — заявил парламентарий.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона сказал, что Киев намерен поднять вопрос об исключении России из Совета Безопасности ООН. По мнению дипломата, Россия не имеет права продолжать свою деятельность в организации.

До этого председатель Европейского совета Шарль Мишель выступил за разработку механизма приостановки членства России в Совете Безопасности ООН. Он признал, что на данный момент это невозможно, поскольку такая инициатива приведет в тупик концепт безопасности международной организации. Мишель также обвинил Россию в нарушении международного права.