В Госдуме отреагировали на возможный запрет флагов РФ на 9 Мая в Берлине Слуцкий назвал тяжелой печатью позора запрет флагов России и СССР в Берлине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парад 9 мая в Москве

Власти Берлина могут навлечь на себя международную критику в случае запрета российских и советских флагов на памятных мероприятиях 8 и 9 мая, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС. По его мнению, в современной Европе все чаще наблюдаются попытки стереть вклад СССР в Победу.

Если решение (о запрете флагов. — NEWS.ru) будет принято, то тяжелая печать позора ляжет на берлинские власти: уродливая русофобия, новая попытка реваншизма и, по сути, реинкарнации нацизма в год 80-летия Великой Победы, — подчеркнул депутат.

Слуцкий назвал возможный запрет проявлением неуважения к памяти павших и «опасной тенденцией», ведущей к историческому ревизионизму. По его словам, подобные действия пытаются принизить роль Красной армии в освобождении Европы от нацизма. Он также добавил, что Россия не позволит пересматривать итоги Второй мировой войны. В качестве примера Слуцкий упомянул запреты на символику и демонтаж памятников в странах Балтии и Восточной Европы.

Ранее Берлин подготовил запрет на демонстрацию российской и советской символики в период празднования Дня Победы. Ограничения будут действовать возле мемориалов в Трептов-парке, Митте и Панкове. Под запрет могут подпасть флаги России, СССР, Белоруссии, чеченская символика, буквы Z/V и георгиевские ленты. Исключения предусмотрены только для дипломатов и ветеранов. Полиция объясняет меры необходимостью предотвращения провокаций.