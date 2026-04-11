11 апреля 2026 в 11:20

В Госдуме объяснили, почему ОАЭ отказались от поставок украинской ПВО

Депутат Журавлев: шейхи ОАЭ убедились в непригодности украинской ПВО

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Правительство Объединенных Арабских эмиратов отказалось от украинской системы ПВО, убедившись в ее непригодности, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому было важно осуществлять эти поставки в угоду Западу.

Странно было, что их вообще там приняли — криворукое украинское ПВО хорошо известно у себя на родине, где чуть ли не каждая вторая противоракета попадает в жилую многоэтажку. Понятно, что в данной ситуации, когда все попросту забыли об Украине, Зеленскому хотелось хоть часть одеяла перетянуть на себя, хоть в чем-то быть нужным своим заокеанским хозяевам. Но Трамп от услуг отказался — сделанные на коленке украинские дроны США не нужны, а монархи Персидского залива почему-то повелись на сладкие обещания главы киевского режима, — заявил он.

Журавлев отметил, что от украинской ПВО нельзя было ожидать качественной защиты для арабских эмиратов. По его словам, обстрел небоскребов и уязвимое небо стали логичным исходом договоренностей с Киевом.

Ранее стало известно, что миссия Украины на Ближнем Востоке потерпела неудачу. Сообщалось, что Зеленский отправил в регион специалистов по ПВО. Однако все объекты, которые они «защищали», оказались уничтожены.

Владимир Зеленский
Александрина Гуловская
А. Гуловская
В Роскосмосе рассказали, что мешает организовать полеты на Марс
В Госдуме призвали к жесткому ответу за удар ВСУ по ДНР
«Мы, конечно же, не отстаем»: в Роскосмосе высказались о высадке на Луну
Блогер-миллионник умерла в 26 лет от алкоголизма
Москва распрощается со снежным покровом до осени
США согласились разблокировать замороженные иранские активы
В Конгрессе США потребовали проверить адекватность Трампа
Молдову обвинили в попытке сделать из Приднестровья денежного донора
В России подготовили к выпуску весь цикл учебников для старшей школы
Российские ракеты обрушились на объекты энергетики Украины
Лебедев назвал европейскую страну, которая «стоит в униженной позе»
Задержаны подозреваемые во взрыве во Владикавказе
Магнитные бури сегодня, 11 апреля: что завтра, мигрени, раздражительность
Альпинист озвучил возможную причину смерти туристов на Камчатке
Посол Ирана раскрыл, как страна будет действовать при срыве перемирия с США
У Ирана появился «любимчик» в администрации Трампа
Наступление ВС РФ на Харьков 11 апреля: десятки убитых, бойня у Волчанска
Число пострадавших от удара ВСУ по Ясиноватой продолжает расти
США уличили во лжи насчет спасения пилотов F-15E в Иране
Стало известно, что собирается учинить Киев после выборов в Венгрии
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
