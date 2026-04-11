Правительство Объединенных Арабских эмиратов отказалось от украинской системы ПВО, убедившись в ее непригодности, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому было важно осуществлять эти поставки в угоду Западу.

Странно было, что их вообще там приняли — криворукое украинское ПВО хорошо известно у себя на родине, где чуть ли не каждая вторая противоракета попадает в жилую многоэтажку. Понятно, что в данной ситуации, когда все попросту забыли об Украине, Зеленскому хотелось хоть часть одеяла перетянуть на себя, хоть в чем-то быть нужным своим заокеанским хозяевам. Но Трамп от услуг отказался — сделанные на коленке украинские дроны США не нужны, а монархи Персидского залива почему-то повелись на сладкие обещания главы киевского режима, — заявил он.

Журавлев отметил, что от украинской ПВО нельзя было ожидать качественной защиты для арабских эмиратов. По его словам, обстрел небоскребов и уязвимое небо стали логичным исходом договоренностей с Киевом.

Ранее стало известно, что миссия Украины на Ближнем Востоке потерпела неудачу. Сообщалось, что Зеленский отправил в регион специалистов по ПВО. Однако все объекты, которые они «защищали», оказались уничтожены.