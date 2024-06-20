В Госдуме назвали крупнейшего покупателя российской военной техники Депутат ГД Журавлев: Вьетнам — крупный импортер российского оружия

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вьетнам — крупнейший импортер российского оружия, заявил первый заместитель председателя Комитета по обороне депутат Госдумы Алексей Журавлев. Он также напомнил, что Вьетнам воевал и с США и с КНР, а Москва помогала Ханою всегда.

Вьетнам — один из крупнейших в мире покупателей российской военной техники. Контракт на покупку партии многофункциональных истребителей Су-30МК2 на миллиард долларов, и шесть дизельных подводных лодок проекта «Варшавянка» — на два миллиарда. А в целом — четвертое место на планете среди импортеров российского оружия, — сообщил Журавлев.

Он добавил, что отношения «всеобъемлющего стратегического партнерства» у Вьетнама и с Россией, и с Китаем, и с США, и с Индией, и с Южной Кореей. Однако Ханой ведет весьма независимую политику, ориентируясь на собственную выгоду — поэтому и относительно украинских событий придерживается нейтралитета, как бы ни давил Запад, и российского президента принимает по высшему разряду, хотя к этому довольно бурно ревнуют в Вашингтоне.

Он напомнил, что США в семидесятых годах прошлого века вели во Вьетнаме весьма кровопролитную войну, напалмом выжигая целые поселки, и память об этом останется в стране навсегда, как бы ни был велик товарооборот. Кроме того, Ханой еще и победил Вашингтон, заставив последних американцев в спешке эвакуироваться. С Китаем в 1979 тоже был вооруженный приграничный конфликт, который так и не разрешил все территориальные споры – остались с непонятным статусом архипелаг Спратли и Парасельские острова.

Президент России Владимир Путин ранее не исключил открытия во Вьетнаме при содействии РФ центра ядерной науки и технологий. Около 10 лет назад Ханой приостановил реализацию плана по строительству атомной электростанции, и неясно, намерен ли он пересмотреть эту позицию.