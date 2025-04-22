В Госдуме напомнили о льготах, положенных донорам крови Депутат Нилов: доноры крови могут получить дополнительный день отдыха

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В России доноры крови могут рассчитывать на ряд льгот, включая дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, эти гарантии закреплены как на федеральном, так и на региональном уровне.

У нас на федеральном и региональном уровнях закрепляются гарантии для тех, кто добровольно сдает кровь. Что касается трудового законодательства, то в статье, которая касается доноров, прежде всего речь идет о том, чтобы предоставить им в день сдачи крови за счет работодателя выходной день, чтобы они могли пойти сдать кровь. Кроме этого, им в любой другой день предоставляется по желанию дополнительный день отдыха. Опять же, с сохранением заработной платы. Это все нормы Трудового кодекса, — пояснил Нилов.

Депутат отметил, что, помимо трудовых льгот, доноры могут претендовать на социальную поддержку, включая бесплатное питание в день сдачи крови и первоочередное получение путевок на санаторно-курортное лечение. Однако он подчеркнул, что конкретные меры зависят от региона.

Доноры обеспечиваются бесплатным питанием в день сдачи крови и первоочередным приобретением путевок по месту работы или учебы на санаторно-курортное лечение, если объем сданной крови равен двум максимально допустимым дозам. Если брать регионы, то, например, в Москве почетный донор может получить бесплатный проезд, бесплатное протезирование, скидку 50% на коммунальные услуги. В каждом регионе свои законы, свои постановления. Каждый регион имеет возможность самостоятельно определить дополнительные меры, — резюмировал Нилов.

Ранее нарколог Виталий Холдин заявил, что минимум за двое суток до сдачи крови донорам нельзя употреблять спиртные напитки, поскольку алкоголь отражается на ее составе и свертываемости. Он напомнил, что эту процедуру не рекомендуется проводить натощак. Также врач добавил, что перед сдачей крови важно отказаться от курения, поскольку никотин негативно влияет на тонус сосудов.