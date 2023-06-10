В ГД заявили об уничтожении 10% западной бронетехники ВСУ за неделю Депутат ГД Журавлев: более 10% западной техники ВСУ уничтожено за неделю в зоне СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что в зоне спецоперации на Украине за неделю уничтожено не менее 10% всей поставленной для ВСУ западной бронетехники. Дальнейшие события будут развиваться в том же духе, подчеркнул он.

Между прочим, уже не меньше 10% всей поставленной для ВСУ западной бронетехники нами за неделю уничтожено, и дальше продолжится в том же духе, — сказал Журавлев.

Депутат считает, что конфликт быстро завершится, когда США и страны Европы осознают невозможность победы ВСУ на поле боя и прекратят поставки военной техники.

9 июня президент России Владимир Путин заявил, что украинское наступление началось. По его словам, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов. Глава государства отметил, что ВСУ не достигли поставленных целей ни на одном участке фронта.

Позднее газета The New York Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных американских чиновников писала, что ВСУ понесли потери в технике и личном составе при контрнаступлении. По данным CNN, Вашингтону известно о больших потерях ВСУ в живой силе и технике в ходе контрнаступления.

В ночь на 10 июня в Сети появились кадры уничтожения украинской боевой техники. В результате атаки были поражены несколько грузовиков, бронеавтомобиль HMMWV, БТР М-113, БМП М2 Bradley, танк Т-72 и другие боевые машины.