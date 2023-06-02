Миролюбивые заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о желании Вашингтона видеть Россию «свободной и процветающей» выглядят подозрительно, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий отметил, что верить американским чиновникам нельзя ни в коем случае.

Примирительные речи по отношению к России из уст главы американской дипломатии звучат, как минимум, подозрительно. Или — хитрый ход, чтобы заманить нас в очередную ловушку, подобную Минским соглашениям. Или дела у Украины столь плохи, что приходится постепенно готовить Запад к переговорам. В обоих случаях верить всей этой братии нельзя ни в коем случае, обманут и продадут за ломаный грош. Только победа даст нам решающее преимущество в переговорах, — подчеркнул Журавлев.