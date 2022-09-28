В ГД отреагировали на отказ Швейцарии выдать визу шахматисту Карпову Депутат ГД Свищев: величайший шахматист Карпов не должен попадать в санкционные списки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гроссмейстер Анатолий Карпов

Анатолий Карпов является величайшим шахматистом современности, неоднократным чемпионом мира, про которого пишут книги и снимают фильмы, такой легендарный человек не должен попадать в санкционные списки, заявил NEWS.ru председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев, комментируя отказ Швейцарии выдать визу Карпову для участия в демонстрации фильма «Чемпион мира» в женевской штаб-квартире ООН. Свищев напомнил, что помимо всех регалий, Карпов еще является депутатом Госдумы, и это злит европейских соседей.

В нынешнее время он еще является депутатом Госдумы и многим европейским соседям это не нравится. К сожалению, люди не понимают, что это человек мира, он долгое время возглавлял Советский фонд мира. Некоторые восхищающиеся им швейцарцы поставили Карпова в список санкционных россиян. Странно, удивительно и обидно за них. Такой человек не должен попадать под санкции, — считает Свищев.

Российский фильм «Чемпион мира» режиссера Алексея Сидорова рассказывает о шахматном поединке за звание чемпиона мира в 1978 году на Филиппинах между советским гроссмейстером и действующим на тот момент чемпионом мира Карповым и гроссмейстером-претендентом Виктором Корчным, эмигрировавшим в Швейцарию. В связи с невозможностью приехать в Женеву Карпов записал видеообращение к зрителям, которое было показано перед демонстрацией киноленты во Дворце Наций.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Швейцария продемонстрировала неспособность проводить политику нейтралитета, отказав Карпову во въездной визе.