В Европе готовится заговор против Трампа СВР России: спецслужбы Британии и Франции фабрикуют обвинения против Трампа

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Дональд Трамп

Британские и французские спецслужбы при участии оппозиционных российских структур организуют кампанию по фабрикации новых обвинений против американского президента Дональда Трампа о его связях с Москвой, сообщает ТАСС со ссылкой на Службу внешней разведки России. Как утверждается, действия направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Результаты этих фальсификаций планируется использовать для дискредитации политики Белого дома и торпедирования переговорного процесса по мирному урегулированию кризиса на Украине, — заявили в пресс-бюро.

По данным СВР, внимание западных структур сосредоточено на поиске информации о возможных бизнес-связях окружения Трампа с крупными российскими корпорациями, включая «Газпром», «Роснефть», Ростех и Росатом. В ведомстве напомнили, что аналогичные обвинения уже выдвигались в его первый срок, но не были доказаны. Тогда Трамп, вернувшись в Белый дом, рассекретил материалы расследования, чтобы продемонстрировать необоснованность претензий со стороны американских спецслужб.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему ЕС выгоден не мир на Украине, а продолжение конфликта. По мнению представителя Кремля, Европа несамостоятельна: она следовала указаниям администрации экс-президента США Джо Байдена, который играл ключевую роль в конфликте.