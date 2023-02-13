В Британии заявили о намерении Лондона конфисковать российские активы Посол в Британии Келин: Лондон намеревается конфисковать замороженные активы России

Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/ Global Look

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания планирует конфисковать замороженные российские активы. Для этого готовится законодательство страны, отметил он в беседе с РИА Новости.

Законопроект о конфискации замороженных российских активов и их передаче Киеву в начале февраля представил в парламенте депутат от оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант. Позже британский премьер Риши Сунак рассказал о проработке Лондоном юридической стороны процесса..

Есть признание практически во всех западных странах, в том числе в Лондоне, что такие действия абсолютно незаконны, и что каких-либо законов на этот счет нет. Но извращенная логика состоит в том, что такие законы надо изобрести, этим, насколько я понимаю, занимаются в Евросоюзе и Вашингтоне, — подчеркнул Келин.

Он уточнил, что в Великобритании пока идет «движение в этом направлении», в том числе в плане подготовки законодательства.

Ранее агентство сообщило, что, по мнению юристов ЕС, законы блока позволяют инвестировать замороженные активы и использовать полученные доходы для помощи Украине, однако сначала следует установить точный размер активов, которые принадлежат Центробанку РФ, а также других российских заблокированных средств.