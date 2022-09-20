Долги россиян по налогам предложили списывать без суда Председатель Верховного суда России предложил взыскивать долги по налогам без суда

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Верховный суд России хочет внести в Госдуму законопроект, согласно которому взыскание с граждан долгов по налогам будет проходить без суда, заявил на совещании с делегатами Х Всероссийского съезда судей от судов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов председатель Верховного суда (ВС) Вячеслав Лебедев. По его словам, это предложение позволит снизить нагрузку на судей.

Верховный суд внесет в Государственную думу проект федерального закона об установлении внесудебной процедуры взыскания с граждан налоговой задолженности, — сказал Лебедев.

Председатель ВС отметил, что за первую половину 2022 года нагрузка на судей, рассматривающих административные споры, выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Существенную часть роста составили споры о взыскании налогов с граждан: их стало больше на 538 000 дел по отношению к значениям первой половины 2021 года.

Лебедев также напомнил о предложении ВС передать полномочия по установлению требований кредиторов арбитражным управляющим. Кроме того, он назвал необходимым введение обязательного указания в судебных актах на дату составления решения в окончательной форме — это позволит устранить «неопределенность» по вопросу об исчислении срока подачи жалоб на судебные решения, считает Лебедев.

Ранее Минфин назвал регионы, где упали поступления от налога на прибыль. По словам первого замминистра финансов Леонида Горнина, к сентябрю таких субъектов стало 16, хотя еще в июле их было девять.