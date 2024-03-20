«Та же самая схема»: в МИД сравнили ситуацию с Миддлтон и историю Скрипалей Захарова: ситуация с Кейт Миддлтон проясняет историю Скрипалей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Ситуация, сложившаяся вокруг принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, дает понять, как была устроена история вокруг Сергея и Юлии Скрипаль, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Спутник». По ее словам, здесь прослеживается та же самая схема, а в Великобритании нет ни единого человека, который бы нес ответственность за происходящее.

Вспомните Скрипалей. Та же самая схема: ни одного человека не вышло, были только обвинения со стороны Терезы Мэй, которая была премьер-министром Британии, в парламенте Великобритании, а мы же теперь знаем, что она не несет ответственности за свои слова <...> И нет ни одного человека в Британии, представителя ни одной из ветвей власти, который бы нес ответственность за ту ситуацию. Вот сегодня на ситуации с Кейт Миддлтон каждый человек может понять, как была устроена вся история вокруг Скрипале, — заявила Захарова.

Дипломат также прокомментировала снимок с принцессой, на которой заметили наличие ретуши, добавив, что таким образом Лондон пытает сохранить «присвоенное право не отвечать на вопросы». Ради этого власти фальсифицируют фотографии, полагая, что это несет меньше издержек нежели прямой разговор с народом, указала Захарова.

Ранее дипломат пошутила, что те же очевидцы, которые заметили на публике жену британского принца Уильяма Кейт Миддлтон, ранее могли быть источниками сообщений СМИ о событиях в Солсбери. Речь идет о том, что принцесса во время прогулки в Виндзоре посетила свой «любимый фермерский магазин».