Суд ужесточил приговор толкнувшему офицера мобилизованному Суд ужесточил приговор до семи лет колонии мобилизованному Лешкову, толкнувшему офицера в грудь

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Второй западный окружной военный суд ужесточил приговор с пяти с половиной до семи лет колонии строгого режима бывшему мобилизованному Александру Лешкову, обвиненному в нанесении побоев командиру во время исполнения им обязанностей в подмосковном парке «Патриот», передает РИА Новости. Подсудимый участвовал в заседании посредством видеосвязи.

Приговор Одинцовского гарнизонного военного суда изменить. Усилить наказание, назначенное Лешкову по части 3 статьи 334 УК РФ «Насильственные действия в отношении начальника в период мобилизации», до семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — огласил приговор судья.

11 января Одинцовский гарнизонный военный суд вынес Лешкову обвинительный приговор. Его адвокат назвал судебный процесс показухой. Сторона обвинения, по его словам, не скрывала свою жесткую позицию.

Инцидент произошел осенью прошлого года. Видео произошедшего в «Патриоте» широко разошлось по соцсетям. На кадрах офицера обступила толпа солдат, от имени которых выступал Лешков, в грубой форме обвинявший командование в отсутствии подготовки и обмундирования для личного состава. При этом он с одобрения сослуживцев оскорблял подполковника, угрожал ему и вступил с ним в потасовку.