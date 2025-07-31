Стало известно, сколько объектов оформили россияне с гаражной амнистией Хуснуллин: россияне оформили более 605 тысяч объектов с начала гаражной амнистии

С начала действия закона о гаражной амнистии в России более 605 тысяч объектов получили официальное оформление, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон в апреле 2021 года. Это дало россиянам возможность легко оформить незарегистрированные гаражи и земельные участки под ними.

В упрощенном порядке оформлено уже более 605 тысяч объектов, в том числе 205 тысяч гаражей и 400 тысяч земельных участков под ними, — подчеркнул вице-премьер.

Хуснуллин также указал на регионы с наибольшим количеством зарегистрированных гаражей. В этом списке лидируют Омская (12,9 тысячи), Московская (9,2 тысячи), Тюменская (8,9 тысячи), Саратовская (8,4 тысячи) области и Республика Татарстан (8,2 тысячи).

По количеству оформленных земельных участков под гаражами первенствуют Тюменская (21,1 тысячи), Московская (20 тысяч), Саратовская (17,3 тысячи) области, Пермский край (15,5 тысячи) и Омская область (13,7 тысячи).

В первом полугодии 2025 года в стране зарегистрировали почти 87 тысяч объектов — из них 25 тысяч гаражей и 62 тысячи земельных участков. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было оформлено 99 тысяч объектов. Руководитель Росреестра Олег Скуфинский добавил, что в реестр внесли изменения по 27,8 тысячи объектов, что позволит собственникам оформить землю под гаражами.

Ранее выяснилось, что до 1 сентября 2026 года россияне могут легализовать такие объекты по упрощенной схеме. Владельцев гаражей призвали поторопиться во избежание сложностей по завершению льготного периода.