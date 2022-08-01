Стало известно об обстановке в дипмиссии России в Ираке Дипмиссия России в Ираке: угрозы сотрудникам посольства нет

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Пресс-атташе посольства России в Багдаде Дамир Ситдиков сообщил, что на данный момент угроз сотрудникам дипмиссии нет. По его словам, дипломаты работают в штатном режиме, передает РИА Новости. Тем не менее ситуация в городе остается напряженной, отметил он.

Посольство России в Ираке работает в штатном режиме, никаких угроз безопасности сотрудникам дипмиссии и российских загранучреждений нет на настоящий момент. Обстановка вокруг посольства также спокойная. Каких-либо угроз в адрес российских представителей не поступало, — сказал дипломат.

1 августа в Багдад были введены войска в связи с захватом парламента шиитскими активистами. При этом в Минобороны страны подчеркнули, что армия находится на службе у народа и не вмешивается в политику.

Ранее сторонники шиитского имама Муктады ас-Садра ворвались в здание парламента, расположенное в особо охраняемой Зеленой зоне Багдада. Они выступают против выдвижения на пост премьер-министра Ирака Мухаммада ас-Судани.

Протестующие заявили, что не покинут здание парламента до тех пор, пока не будут выполнены все их требования. Основными из них являются роспуск законодательного органа власти и создание переходного правительства, в котором не будет лиц, замешанных в коррупции. Кроме того, активисты настаивают на смене руководства Верховного судебного совета, препятствующего, по их мнению, проведению реформ.