Российские военные заняли Двуречное в зоне СВО Минобороны: ВС РФ взяли под свой контроль Двуречное в Харьковской области

Фото: МО РФ

Подразделения российской западной группировки войск взяли под свой контроль населенный пункт Двуречное в Харьковской области, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, это удалось сделать благодаря наступательным действиям на Купянском направлении.

Полностью освобожден населенный пункт Двуречное Харьковской области, — заявил Конашенков.

По его словам, в течение суток ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Гряниковка и Берестовое Харьковской области. Потери ВСУ на данном направлении включают более 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу Д-30.

Ранее Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили американскую артсистему М777 на Купянском направлении и артсистему М109 Paladin на Донецком направлении в зоне СВО. Также за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком и Херсонском направлениях было ликвидировано около 315 украинских военнослужащих, а также уничтожены 10 складов с боеприпасами, самолеты МиГ-29 и Су-25, танк, пять боевых бронированных машин, три боевые машины пехоты, три пикапа, восемь автомобилей, реактивная система залпового огня «Град», самоходная артустановка «Гвоздика», три гаубицы Д-20, гаубица Д-30, две гаубицы «Мста-Б», три миномета, американская РЛС AN/TPQ-50 и 11 беспилотников.