Стало известно о штрафах обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» С обвиняемого в теракте в «Крокусе» взыщут штрафы за нарушение ПДД

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С уроженца Таджикистана Далерджона Мирзоева, обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле», приставы взыскивают штрафы за нарушение ПДД в Брянской области, передает ТАСС со ссылкой на информацию из банка данных исполнительных производств. Агентству стало известно, что речь идет о трех штрафах на общую сумму 3,5 тысячи рублей.

Административные правонарушения совершены Мирзоевым 23 марта. Ответственным назначен Межрайонный отдел судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов Новосибирска.

Telegram-канал Mash в конце мая сообщал, что фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» продолжат держать в одиночных камерах московского СИЗО «Лефортово». По данным канала, их должны были перевести в более просторные камеры, но сотрудники правоохранительных органов отказались от этой идеи. Они опасаются, что другие заключенные на эмоциях могут устроить над ними самосуд.

В апреле министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил, что российские правоохранители не должны использовать пытки при расследовании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он призвал к соблюдению принципов международного права и заявил о недопустимости публикации кадров жесткого задержания подозреваемых в совершении теракта.