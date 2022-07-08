Совфед одобрил закон, обобщающий нормы об иноагентах Совет Федерации РФ утвердил закон о введении единого реестра иноагентов и порядка его составления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации России утвердил закон, обобщающий действующие нормы законодательства об иностранных агентах, пишет РИА Новости. Согласно нормативному акту, в РФ вводится единый реестр иноагентов вместо четырех существующих, а также определяется порядок включения и исключения из него. Документ также разъясняет понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник», «политический деятель» и определяет, кто может признаваться иноагентом.

Иностранным агентам новый закон запрещает заниматься творческой деятельностью за счет бюджета, участвовать в закупках по госнуждам, проводить экологическую экспертизу. Кроме того, иноагент будет не вправе участвовать в закупках товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд, а также выступать в качестве эксперта в экологических экспертизах.

В документе уточняется, что к политической деятельности не относятся: работа в области культуры, науки, искусства, здравоохранения и социальной поддержки граждан, в том числе с ограниченными возможностями. Также в списке благотворительность, защита материнства, отцовства и детства, традиционных семейных ценностей, флоры и фауны, пропаганда здорового образа жизни, физкультуры и спорта.

Сообщается, что закон вступит в силу с 1 декабря.

Накануне суд отклонил иск блогера и журналиста Юрия Дудя (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), который пытался оспорить этот статус. Документ был зарегистрирован в Лефортовском суде Москвы 1 июня. В реестр блогер попал 15 апреля.