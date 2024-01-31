Сотни тысяч россиян проголосуют за президента дистанционно ЦИК: 465 тысяч россиян подали заявку на дистанционное голосование за президента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядка 465 тысяч человек подали заявку на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, еще 80 тысяч граждан отправили заявления для участия в избирательном процессе по месту нахождения через «Мобильного избирателя», передает ТАСС.

По состоянию на сегодняшнее утро уже подано более 545 тыс. заявлений, 465 тыс. — на дистанционное электронное голосование в 29 регионах нашей страны, где оно проводится, и более 80 тыс. — [для] голосования по месту нахождения. Прием заявлений в том и другом случае продолжится до 11 марта, — сообщила Памфилова.

Последний вариант подходит для граждан, которые будут находиться не по месту прописки во время голосования, уточнила она. Подать заявление можно на портале «Госуслуги». Это занимает не более пяти минут.

Ранее эксперты предположили, что до дня голосования на президентских выборах в России дойдут четыре зарегистрированных на сегодняшний день кандидата. По их мнению, это будут нынешний глава государства Владимир Путин, кандидаты от партий Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.