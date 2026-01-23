«Слушать Стубба — это оскорбление»: в МИД РФ высмеяли президента Финляндии

Слушать «околесицу» президента Финляндии Александра Стубба — это оскорбление, заявила представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Так она прокомментировала заявление политика, в котором он недостоверно интерпретировал слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, сравнившего ситуацию с Гренландией и присоединение Крыма, а также назвал его речь оскорблением.

Иногда, а в последнее время все чаще оскорбление — это слушать Стубба и околесицу, которую он несет. Мы к ней уже даже привыкли, — написала Захарова.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявлял, что Стуббу должно быть стыдно за слова о «стратегическом поражении» России. Он обвинил лидера страны в искажении реальных последствий кризиса на Украине. Так профессор отреагировал на пост Стубба, в котором тот утверждал, что конфликт на Украине якобы уже стал стратегической ошибкой и поражением России.

До этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание Стубба о «навсегда изменившихся» отношениях с Россией. По его словам, Финляндия уже несет последствия своей русофобской политики. Медведев подчеркнул, что ответственность за это ложится на граждан.