Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 18:41

«Слушать Стубба — это оскорбление»: в МИД РФ высмеяли президента Финляндии

Захарова назвала околесицей заявление Стубба о сравнении Крыма и Гренландии

Александр Стубб Александр Стубб Фото: Alexander Stubb/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Слушать «околесицу» президента Финляндии Александра Стубба — это оскорбление, заявила представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Так она прокомментировала заявление политика, в котором он недостоверно интерпретировал слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, сравнившего ситуацию с Гренландией и присоединение Крыма, а также назвал его речь оскорблением.

Иногда, а в последнее время все чаще оскорбление — это слушать Стубба и околесицу, которую он несет. Мы к ней уже даже привыкли, — написала Захарова.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявлял, что Стуббу должно быть стыдно за слова о «стратегическом поражении» России. Он обвинил лидера страны в искажении реальных последствий кризиса на Украине. Так профессор отреагировал на пост Стубба, в котором тот утверждал, что конфликт на Украине якобы уже стал стратегической ошибкой и поражением России.

До этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание Стубба о «навсегда изменившихся» отношениях с Россией. По его словам, Финляндия уже несет последствия своей русофобской политики. Медведев подчеркнул, что ответственность за это ложится на граждан.

Россия
МИД РФ
Мария Захарова
реакции
заявления
Александр Стубб
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дугин назвал СВО главным событием в истории России
Вошли не в ту дверь: как экс-россиянки с позором вылетели с Australian Open
Богомолов сделал заявление по Театру на Малой Бронной
Малыши оказались на больничной койке после посещения детского сада
«Хорошо зарабатывать»: в Rendez-Vous ответили на скандал с Куршевелем
Членов делегаций России, США и Украины встретили на высшем уровне в ОАЭ
Составлен список поддержавших Украину звезд, которые резко «переобулись»
Дугин оценил потенциал Совета мира Трампа как замены ООН
«Роль злого ковбоя»: Дугин оценил «зрелищный» стиль политики Трампа
Прилепин высказался об идеалах воспитания новых управленцев в России
Появились данные о первых раундах по Украине в ОАЭ
Экстремальное похудение, убыточный бизнес, потеря слуха: как живет Фадеев
Глава ЦРУ тайно посетил европейскую страну
Путин назначил нового главу управления по работе с обращениями граждан
«Президент отсматривает»: Прилепин об интеграции бойцов СВО в госуправление
Россия предложила «анкориджскую формулу» для переговоров по Украине
Умерла актриса из «Моей прекрасной няни»
Кардашьян заявила, что до сих пор разрешает детям спать с ней
Названа предварительная причина железнодорожной катастрофы в Андалусии
«Дискуссии внесут вклад»: глава МИД ОАЭ об итогах переговоров в Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.