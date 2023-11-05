Шойгу рассказал, как действуют военные разведчики в зоне СВО Шойгу поздравил российских разведчиков с профессиональным праздником

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Личный состав военной разведки России успешно решает поставленные задачи и эффективно действует в ходе специальной военной операции на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в поздравлении по случаю Дня военного разведчика. В тексте, опубликованном на сайте Минобороны, говорится, что эта служба имеет славную историю и успешно следует легендарным традициям предшественников.

Немало славных страниц вписано военными разведчиками в ратную летопись нашей Родины. Находясь на переднем крае борьбы с противником, они всегда <...> своевременно добывали ценные сведения, необходимые для защиты национальных интересов нашей страны. И сегодня <...> личный состав военной разведки успешно решает поставленные задачи, высокопрофессионально и эффективно действует в ходе проведения специальной военной операции, — говорится в поздравлении.

Шойгу пожелал разведчикам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений. День военного разведчика отмечается 5 ноября в вооруженных силах России с 2006 года. Аналогичные праздники есть в Белоруссии, Казахстане и Армении. В этот день в 1918 году в Петрограде в составе Полевого штаба Реввоенсовета Советской Республики было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов Красной армии, которое в 1953 году получило название Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил СССР.

Ранее сообщалось, что разведчики Западного военного округа успешно поразили американский бронированный автомобиль Humvee, переданный Вооруженным силам Украины западными партнерами. По имеющимся данным, бронемашина была обнаружена военнослужащими 1-й гвардейской танковой армии на Купянском направлении. Ее поразили с помощью дрона-камикадзе «Ланцет».