Шойгу передал лидеру Мьянмы послание Путина

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что передал и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайну послание президента РФ Владимира Путина о нацеленности на сотрудничество между странами. По его словам, которые приводит ТАСС, российский лидер указал на намерение продвигать связи между странами в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями.

Передал мьянманскому лидеру послание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в котором он подтвердил нацеленность на продвижение всего комплекса российско-мьянманских связей в соответствии с достигнутыми ранее на высшем уровне договоренностями, а также на углубление двустороннего сотрудничества во всех сферах, — рассказал Шойгу.