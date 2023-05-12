Сенатор отреагировал на угрозы Украины изъять его активы Сенатор Цеков назвал прогнозируемыми угрозы со стороны Украины изъять его активы

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Сергей Цеков

Сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что угрозы со стороны Украины изъять его активы в доход государства являются прогнозируемыми. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он отметил, что попытка Министерства юстиции Украины сделать это не возымеет должного успеха, так как все его активы находятся в России.

Такие решения Украины абсолютно прогнозируемы. В любом случае у меня нет активов ни на территории Украины, ни в других государствах. Только в России. Так что в Минюсте могут принимать любые решения, но получить что-то в доход государства они не смогут, — пояснил сенатор.

Цеков уточнил, что подобные заявления являются популизмом и запугиванием. Сенатор также выразил уверенность, что это может быть «игрой на публику», чтобы напугать кого-то другого. По его мнению, в Киеве таким образом хотят призвать какое-то третье лицо быть более лояльным к Украине, чтобы не остаться без активов.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее заявил, что Россия может национализировать иностранные активы, находящиеся на ее территории, в ответ на подобные действия со стороны Запада. Он уточнил, что сейчас Россия не покушается на иностранные активы.