Сенатор объяснил, почему Каллас «дожмут» и вынудят подать в отставку Цеков назвал высокой вероятность отставки премьера Эстонии из-за бизнеса в России

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Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас стала жертвой западной санкционной политики, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя скандал с российским бизнесом супруга чиновницы. По его мнению, сейчас вероятность отставки эстонского правительства очень высока.

Это пример глупости Запада с точки зрения выстраивания отношений с Россией. Санкции — это обоюдоострый инструмент, это всем понятно. И здесь реальная ситуация, связанная с премьер-министром Эстонии, — сказал Цеков.

Он также поставил под сомнения слова Каллас, утверждавшей, что она якобы не знала о работающей в России компании собственного супруга Арво Халлика.

Думаю, что все это понимают, поэтому вероятность ее отставки очень высока, учитывая психоз на Западе в отношении России. Думаю, ее дожмут, и она подаст в отставку, — заключил сенатор.

Каллас была известна своими критическими высказываниями по отношению к россиянам. Чиновника утверждала, что им необходим трибунал, ведь народ не испытывают вину за происходящее на Украине. Позднее выяснилось, что муж главы кабмина активно сотрудничал с россиянами. На этом фоне оппозиционные партии Эстонии решили объявить вотум недоверия правительству.