Россиянам обозначили правила применения ножа для самообороны ВС РФ разрешил ножи для самообороны при нападении толпы и опасности для детей

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Верховный суд России после рассмотрения дела жителя Твери разрешил использовать ножи для самообороны, если нападавших много, а опасность грозит и детям, передает РИА Новости со ссылкой на документ. Мужчину атаковали несколько человек с палками, а на руках у него была малолетняя дочь.

Тверчанин несколько ударами ножа убил троих нападавших. Ему вменили статью Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Суд счел случившееся самообороной и вынес оправдательный вердикт. Его оспорили потерпевшие. Однако ВС России подтвердил квалификацию.

Количество нападавших, обстоятельства и характер примененного физического насилия в присутствии малолетних детей <...> давали оправданному право принять адекватные меры защиты себя, своей семьи, в том числе малолетнего ребенка, — подчеркнул Верховный суд.

Дело было включено в обзор судебной практики. Теперь инстанции будут руководствоваться этим примером при принятии решений.

Ранее в Санкт-Петербурге 18-летний молодой человек нанес 40-летнему мужчине тяжелые травмы молотком во время уличного конфликта. Инцидент произошел в ночь на 12 апреля возле дома на Белградской улице. После драки нападавший сам вызвал скорую помощь, заявив о самообороне.