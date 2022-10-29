Россия вышла из зерновой сделки после атаки на Севастополь Минобороны: Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки на Черноморский флот

Фото: Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look press

Россия приостанавливает свое участие в зерновой сделке после нападения на корабли Черноморского флота 29 октября, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве также отметили, что атака была совершена при участии специалистов из Великобритании.

С учетом проведенного 29 октября киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что атака украинских беспилотников на Севастополь осуществлялась под контролем британских специалистов, находящихся в Очакове Николаевской области. По данным ведомства, в нападении были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских дронов. В ходе атаки незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

22 июля в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.