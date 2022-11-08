Россия обсудила совместное производство вооружений с Индией Лавров обсудил с главой МИД Индии совместное производство оружия

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, в ходе которой они обсудили совместное производство вооружений. По словам российского политика, во время беседы были затронуты вопросы состояния и перспективы военно-технического сотрудничества.

Мы подробно обсудили состояние и перспективы военно-технического сотрудничества, включая совместное производство современных видов вооружений, — сказал Лавров.

Глава российского МИД также отметил, что министры дали высокую оценку сотрудничеству двух стран на международных площадках, в том числе в рамках ООН, БРИКС, ШОС, G20 и других. Лавров также подчеркнул важность активных переговоров по заключению соглашений о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией.

В конце октября состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и его индийского коллеги Раджнатха Сингха. Предметом переговоров стала ситуация на Украине и опасения относительно возможного применения «грязной бомбы».