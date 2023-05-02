Российский комплекс «Штурм-С» остановил танковый прорыв ВСУ Российский ПТРК «Штурм-С» поразил два танка и остановил прорыв ВСУ в зоне действия СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Командир взвода самоходных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) с позывным Старый сообщил, что расчет «Штурм-С» отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО) в ходе спецоперации остановил танковый прорыв ВСУ. Для этого ему хватило поразить два украинских танка, отметил он в опубликованном Минобороны России видео.

Участвовали в реальных боевых действиях. Была отражена атака танков в количестве двух единиц. Танки мы поразили. Танки больше уже в бой вступить не смогли <...>. Мы поразили цели с первого выстрела, — пояснил Старый.

В ведомстве уточнили, что «Штурм-С» применяют, чтобы уничтожать танки и другие вооружения и военную технику, долговременные огневые точки и инженерные сооружения противника.

Кроме того, ПТРК имеют возможность успешно поражать живую силу в укрытиях и полевых укреплениях, а также сбивать вертолеты и беспилотники противника.

Ранее стало известно, что американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что ВС России начнут наступление на южном направлении в случае провала контратаки ВСУ. Аналитики Райли Бейли и Катерина Степаненко высказали мнение, что целями российской армии могут стать районы Херсонской и Запорожской областей, остающиеся под контролем Киева.