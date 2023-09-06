Российские военные ударили по базе украинских диверсантов в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные при помощи авиации нанесли групповой удар по базе подготовки украинских диверсантов в зоне СВО, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, цель удара была достигнута и поражена.

Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по базе подготовки диверсионных групп ВСУ. Объект поражен. Цель удара достигнута, — сказал Конашенков.

Всего за сутки в результате действий российских военных на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО были отражены 19 атак противника, убиты около 660 бойцов ВСУ, уничтожены 53 единицы техники и 17 БПЛА. Также был поражен пункт управления беспилотными летательными аппаратами вблизи Артемовска.

4 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию России. Он уточнил, что действия украинских диверсантов были пресечены. Инцидент произошел в приграничном Севском районе.

До этого Telegram-канал Mash сообщил о попытке прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп в Брянскую область. По данным канала, вооруженная группа из 10 человек пыталась проникнуть на территорию РФ в районе села Подывотье. Позже Александр Богомаз сообщил о том, что Вооруженные силы Украины осуществили неудачную попытку атаки на Выгоничский район Брянской области. По его словам, беспилотник противника был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Он упал в поле, никто не пострадал.