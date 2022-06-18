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Российские военные применили новейший Су-57 на Украине

Вице-премьер Борисов рассказал о применении Су-57 в ходе спецоперации РФ на Украине

Воздушно-космические силы (ВКС) России использовали новейшие истребители пятого поколения Су-57 в ходе спецоперации РФ на Украине, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022). По его словам, которые цитируют «Известия», самолеты неоднократно поднимались в воздух, как в одиночку, так и в составе группы. Он подчеркнул, что действия экипажей были крайне эффективными.

Показал эффективную работу, отзывы очень хорошие, — сказал Борисов.

Также он отметил хорошую работу внутрифюзеляжного оборудования воздушных судов.

Накануне ВКС РФ нанесли удар высокоточными ракетами по 18 районам скопления солдат и бронетехники ВСУ. Отмечается, что по результатам обстрела в районе Песочин Харьковской области уничтожен штаб подразделения нацбатальона «Азов». Попадание также пришлось по населенным пунктам Спорное и Выемка ДНР, где были выведены из строя два склада артиллерийских боеприпасов и вооружения украинской армии.