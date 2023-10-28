Регионам выделят 4,5 млрд рублей на соцподдержку по оплате ЖКУ Правительство компенсирует регионам расходы на оплату ЖКУ федеральным льготникам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свыше 4,5 млрд рублей направит правительство в регионы на компенсацию расходов по оплате ЖКУ федеральным льготникам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. В частности, речь идет об инвалидах, ветеранах боевых действий и пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф.

Ряд регионов смогут получить дополнительное финансирование на предоставление компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Речь идет о мерах социальной поддержки федеральных льготников — инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф, — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким гражданам предоставляется компенсация, составляющая до 50% от стоимости ЖКУ. Средства получат 42 региона. Расходы на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в Москве и других городах России вступили в силу изменения в Гражданский кодекс по оплате услуг ЖКХ. Теперь к дополнительным расходам способны привести недобросовестные действия самих жильцов. NEWS.ru рассказывал, что известно о новых правилах оплаты ЖКХ.