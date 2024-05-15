«Волга», гостайна, 15 соток земли: новости по делу генерала Кузнецова

Фото: МО РФ

Юрий Кузнецов

Фото: МО РФ Юрий Кузнецов Стал известен второй фигурант в деле главного кадровика Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Что он сделал, какую взятку получил генерал, что за раритеты нашли у него при обысках?

Кто стал вторым фигурантом в деле Кузнецова

Вечером 14 мая стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал второго фигуранта в деле о взятке генералу Кузнецову. Им оказался краснодарский бизнесмен Лева Мартиросян, его отправили в СИЗО.

Мартиросяну предъявили обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере». Официальные источники сообщили, что он был лично знаком с Кузнецовым и дал последнему взятку «в виде иного имущества».

«Коммерсант» выяснил, что сумма взятки оценивается в 30,5 млн рублей. Взамен предприниматель получил помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг, в рамках которых Мартиросян получил от государства 372 млн руб.

Издание пишет, что, по версии следствия, бывший командир пищеблока в училище, а потом и отельер Лева Мартиросян купил и оформил на супругу главного кадровика Минобороны Юлию земельный участок размером чуть более 6 соток, расположенный прямо напротив Краснодарского высшего военного училища (КВВУ). Кадастровая стоимость участка на улице Грибоедова составляет около 7,5 млн рублей.

Согласно материалам дела, это происходило с конца 2020 по 2022 год. На спутниковых фото «Яндекс Карт» видно, что в 2021 году на участке сначала был одноэтажный простенький домик, а потом появился трехэтажный коттедж площадью 1125 кв. м. Он также записан на Юлию Кузнецову.

Фото: https://t.me/moscowcourts* Лева Мартиросян

Что нашли при обысках у Кузнецова

Информированный источник сообщил ТАСС, что обыски по делу Кузнецова шли несколько дней по различным адресам, в том числе в Москве и Краснодарском крае.

РИА Новости пишет, что официально личное имущество Кузнецова заметно скромнее. За четыре года службы он приобрел 15 соток земли, долю в квартире и раритетный советский автомобиль «Волга».

Доход Кузнецова в 2015 году составил 3,5 млн рублей, к 2019-му вырос до 4,5 млн. Вместе с женой они владели (кроме «Волги») тремя автомобилями — BMW X5, Toyota Corolla и Nissan Tiida, в 2016 году купили по долям третью квартиру площадью 156,5 кв. м, в 2017-м — автомобиль Audi A7, который «пропал» из налоговых деклараций в следующем году.

Для каких целей генерал Кузнецов купил «Волгу», не сообщается, цена советского автомобиля также неизвестна.

Что пишут о деле Кузнецова, найдена ли связь с Тимуром Ивановым

Дело генерал-лейтенанта Кузнецова находится в производстве того же подразделения ГСУ СКР, что и замминистра Тимура Иванова, но формально расследования не связаны. При этом задержание по коррупционному делу по неизвестным причинам проводил департамент военной контрразведки ФСБ. Автор Telegram-канала «Тот самый олень» считает, что взятки стали только предлогом для арестов Кузнецова и Иванова.

«Под внимание следствия попала деятельность Кузнецова не на посту главы кадров (вовсе не из-за того, что присваивал себе премии подчиненных), а его прежняя работа в службе защиты гостайны», — полагает «Тот самый олень».

Ранее по поводу ареста Иванова канал утверждал, что «не все материалы дела будут предъявлены общественности».

»[Экс-главу Минэкономразвития Алексея] Улюкаева тоже схватили «за колбасу» не из-за коррупции, а потому что был грех покруче перед системой», — намекает «Тот самый олень», не приводя конкретики.

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