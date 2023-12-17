Путин заявил о желании Запада развалить Россию после распада СССР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Запад хотел развалить Россию после распада Советского Союза, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого размещен в одноименном Telegram-канале. По словам главы государства, западные страны планировали подчинить себе российское государство и разделить его на несколько частей.

После распада СССР [на Западе] считали, что нужно немножко потерпеть и доразвалить Россию. Такая все-таки большая по европейским меркам страна, с самой большой территорией в мире и достаточно большим населением, в общем не нужна и лучше ее, как предлагал известный политический деятель в США [Збигнев] Бжезинский, разделить на пять частей, — заявил Путин.

Как добавил российский лидер, после разделения Запад хотел использовать ресурсы России, понимая, что по отдельности все это не будет иметь самостоятельного веса и возможности отстаивать интересы как единое российское государство. Путин признался, что осознание этой политики западных стран пришло к нему позднее, и его первоначальный подход был достаточно наивным.

Ранее Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с Вашингтоном. Он подчеркнул, что США — это важное государство для всего мира, но оно должно начать уважать других. По словам президента, «имперская политика» американских властей мешает им самим.