Путин заявил о высокой зависимости России от иностранной приборной базы Путин: по ряду направлений Россия зависит от иностранной приборной базы на 90%

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Россия находится в большой зависимости от иностранной приборной базы, заявил в ходе беседы с участниками II Конгресса молодых ученых в парке «Сириус» в Сочи президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что по некоторым направлениям она доходит до 90%. Президент подчеркнул, что в нынешних реалиях работать без приборной базы невозможно.

К сожалению, зависимость от иностранной приборной базы у нас очень большая, по некоторым направлениям — до 90%. <...> Ясно, что без приборной базы работать невозможно. Ясно также и то, что нужно было, в конце концов, когда-то интенсивно развивать и свою приборную базу, — заявил он.

Российский лидер отметил, что сложившаяся ситуация подталкивает страну к внутреннему развитию. Он подчеркнул, что на доходы от продаж энергоресурсов можно купить все что угодно, однако своего производства не будет.

За нефте- и газодоллары можно закупать все что угодно: от гвоздей до бриллиантов, только своего тогда ничего не будешь производить, поэтому сегодняшняя ситуация подталкивает нас к самостоятельной работе по многим направлениям, — добавил президент.

Ранее замглавы авиастроительной корпорации «Иркут» Анатолий Гайданский заявил, что компания начнет применять при создании воздушных судов МС-21 двигатель ПД-14 и крыло из отечественного сырья. Полный цикл работ локализации производства самолетов завершится к концу 2024 года, тогда же первые заказчики получат в эксплуатацию первые машины, добавил он.