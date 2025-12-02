Путин рассказал о состоянии государственных финансов России

Государственные финансы России находятся в стабильном состоянии, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!». Он добавил, что социальные обязательства, оборона и развитие будут профинансированы в полном объеме.

Остается стабильным состояние государственных финансов. Мы своевременно приняли решение как в части доходов, так и расходов федерального бюджета. При этом в полном объеме профинансированы ключевые приоритеты. Это социальные обязательства, оборона и национальная безопасность, а также задачи по достижению национальных целей развития, — сказал президент.

Также Путин заявил, что российские власти достигли полного единства по всем ключевым вопросам экономического курса. Он добавил, что государственные структуры активно взаимодействуют с представителями бизнеса и региональными администрациями.

Глава государства отметил, что Россия ощущает сильное внешнее давление со стороны ряда стран, однако успешно противостоит этим вызовам. Путин подчеркнул, что современная мировая обстановка характеризуется высокой турбулентностью, которая вызвана недобросовестными методами конкуренции со стороны некоторых западных государств.