Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в Дeнь памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Крeмлевской стены в Москве, сообщает РИА Новости. 22 июня — дата начала Великой Отечественной войны, нападения нацистской Германии на Советский Союз.

Традиционно в церемонии возложения цветов принимают участие ветераны войны, она проходит в Александровском саду, у стен Кремля. Цветы по традиции возлагаются к мемориалу Вечного огня, а также к каждой из стел на аллее городов-героев и городов воинской славы.

Кроме того, сегодня в Александровском саду в 31-й раз прошла акция «Вахта памяти. Вечный огонь». Десятки юношей и девушек из молодёжных объединений, общественных организаций и патриотических клубов собрались, чтобы почтить память павших, и возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

День памяти и скорби — это памятная дата, которая ежегодно отмечается 22 июня в России, на Украине и в Белоруссии. Событие учреждено указом президента РФ Бориса Ельцина от 8 июня 1996 года в честь начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года. В тот день нацистская Германия напала на Советский Союз.

Кадры мероприятий в честь Дня памяти и скорби в Москве опубликованы в галерее NEWS.ru.